Українці за майже два дні зібрали 150 мільйонів гривень на «ловця шахедів» — ідеться про систему, яка «засліплює» іранський дрон, що далі дозволяє його збити.

Про це ввечері 15 жовтня повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Збирати кошти на дрони monobank спільно з платформою United24 і блогером Ігорем Лаченковим почали 0 09:00 14 жовтня. Мінімальний донат був 5 гривень. Серед усіх, хто зробив внесок, розіграють 920 браслетів з металу з «Азовсталі» і написом «ВІРЮ ЗСУ». Загалом таких браслетів буде тисяча, з них сто — з особистим автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 80 браслетів з автографом Залужного гарантовано отримають ті, хто задонатив понад 100 тисяч гривень. Решту 20 розіграють між усіма учасниками. Результати опублікує Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі в неділю, 16 жовтня, о 17:00.