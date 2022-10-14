Monobank збирає кошти на «ловця іранських дронів». За донат можна буде виграти браслет з металу «Азовсталі», деякі — з автографом Залужного

Monobank спільно з платформою United24 і блогером Ігорем Лаченковим запустили збір коштів на «ловця іранських дронів». За донат можна буде взяти участь у розіграші браслетів із металу з «Азовсталі».

Про це у своєму Telegram-каналі написав співзасновник банку Олег Гороховський.

«Ми хочемо зібрати 100 мільйонів гривень для придбання «Ловця шахідів». Це така фігня, що робить дрон сліпим, він намагається піднятися на безпечну висоту, а далі збивається нашим ППО. Такі системи стоять на озброєнні країн НАТО. Один «Ловець» коштує приблизно 50 мільйонів гривень, але ми, звичайно ж, хочемо купити щонайменше два!» — підкреслив він.

Мінімальний донат — 5 гривень. Кожні 5 гривень — це один шанс перемогти в розіграші. Що більший донат, то більше шансів. Серед усіх, хто надішле донат, розіграють 920 браслетів з металу з «Азовсталі» і написом «ВІРЮ ЗСУ».

Загалом таких браслетів буде тисяча, з них сто — з особистим автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 80 браслетів з автографом Залужного гарантовано отримають ті, хто задонатить понад 100 тисяч гривень. Решту 20 розіграють між усіма учасниками. Ось посилання на Банку.

Усього за 9 хвилин з початку збору банк вже назбирав мільйон гривень донатів.