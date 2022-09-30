Волонтери зібрали на Банку в mono понад 4 мільярди гривень на допомогу ЗСУ

Співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив, що від початку російського вторгнення, 24 лютого, українські волонтери зібрали на підтримку ЗСУ понад 4 мільярди гривень через Банку.

«У версії, яка вийде наступного тижня, ми додали аналітику зарахувань на Банку, щоб ви розуміли, які інструменти найкраще працюють для ваших зборів», — додав Гороховський.

За його словами, тепер користувачі зможуть дізнатися, скільки грошей зайшло за посиланням, скільки за номером Банки та регулярними платежами. І від кого саме — клієнтів monobank, з інших українських або закордонних банків.