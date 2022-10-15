Маск заявив, що росія намагається знищити Starlink

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.
Про це Маск написав у Twitter.
«Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси. Попри це Starlink все одно може загинути», — написав Маск.
Засновник SpaceX також заявив, що «на фронті зруйновані всі види звʼязку, працює тільки Starlink».
- 14 жовтня CNN повідомило, що SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування Starlink в Україні, якщо тільки американські військові не виділятимуть десятки мільйонів доларів на місяць.
- Згодом Ілон Маск підтвердив плани про відмову фінансувати Starlink в Україні. «SpaceX не вимагає відшкодувати витрати, але й не може постійно фінансувати існуючу систему і направити ще кілька тисяч терміналів, які використовують у 100 разів більше даних, ніж звичайні домогосподарства. Це нераціонально», — написав Маск у Twitter.