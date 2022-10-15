Маск заявив, що росія намагається знищити Starlink

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що росія намагається знищити роботу системи супутникового інтернету Starlink.

Про це Маск написав у Twitter.

«Росія активно намагається вбити Starlink. Для захисту SpaceX направила величезні ресурси. Попри це Starlink все одно може загинути», — написав Маск.

Засновник SpaceX також заявив, що «на фронті зруйновані всі види звʼязку, працює тільки Starlink».