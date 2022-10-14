Politico: ЄС має намір збільшити військову підтримку України та навчити 15 тисяч військових

Євросоюз планує виділити €500 мільйонів на відшкодування країнам-членам за зброю, передану Україні, що забезпечить нові потоки озброєння, а також на навчальну програму для українських військ.

Про це пише Politico з посиланням на кількох дипломатів ЄС.

У плані навчання 15 тисяч військових ЗСУ на території ЄС терміном два роки. Рішення з приводу навчань і виділення €500 мільйонів буде ухвалене 17 жовтня на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі.

Щодо тренування, видання зазначає, що це новий рівень. Раніше навчання для військовослужбовців ЗСУ пропонували і проводили лише окремі країни ЄС, а не на рівні цілого союзу. Якщо рішення ухвалять, то тренувальну місію можуть розпочати вже через місяць.