У російському Бєлгороді сталася пожежа на підстанції. Влада заявила про обстріл

У російському Бєлгороді сталася пожежа на підстанції. Перед цим місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів у небі, заявляючи про роботу систем протиповітряної оборони.

Регіональні пабліки повідомили, про пожежу на підстанції в районі ТЕЦ «Луч». Губернатор області підтвердив цей факт. Він заявив про обстріл, але не вказав, хто саме поцілив у об’єкт.

О 20:05 губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що пожежу загасили. Про жертви він не повідомляв.