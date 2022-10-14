У російському Бєлгороді сталася пожежа на підстанції. Влада заявила про обстріл

У російському Бєлгороді сталася пожежа на підстанції. Перед цим місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів у небі, заявляючи про роботу систем протиповітряної оборони.
Регіональні пабліки повідомили, про пожежу на підстанції в районі ТЕЦ «Луч». Губернатор області підтвердив цей факт. Він заявив про обстріл, але не вказав, хто саме поцілив у об’єкт.
О 20:05 губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що пожежу загасили. Про жертви він не повідомляв.
- 13 жовтня у Бєлгородській області сталося кілька подій. Спочатку в обласному центрі лунали вибухи, ймовірно, ППО, а згодом у багатоповерховий будинок поцілила ракета. Влада каже, що це був обстріл ЗСУ, проте моніторингові групи схиляються до думки, що це була російська ракета. Також під обстріли потрапили митний пункт пропуску в Шебекіно і село Красне.
- Ввечері під Бєлгородом вибухнув склад боєприпасів.