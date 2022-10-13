Під Бєлгородом вибухає склад боєприпасів. Влада каже про обстріл ЗСУ

У російському Бєлгороді ввечері пролунали вибухи. Згодом місцева влада повідомила про підрив складу боєприпасів за містом і подальшу їх детонацію.
Вибухає склад у селищі Октябрьскоє, що у 20 км від Бєлгорода. Губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що його обстріляли українські війська. За його словами, жертв і постраждалих нібито немає.
- 13 жовтня у Бєлгородській області сталося кілька подій. Спочатку у обласному центрі лунали вибухи, ймовірно, ППО, а згодом у багатоповерховий будинок поцілила ракета. Влада каже, що це був обстріл ЗСУ, проте моніторингові групи схиляються до думки, що це була російська ракета. Також під обстріли потрапили митний пункт пропуску у Шебекіно і село Красне.