Під Бєлгородом вибухає склад боєприпасів. Влада каже про обстріл ЗСУ

У російському Бєлгороді ввечері пролунали вибухи. Згодом місцева влада повідомила про підрив складу боєприпасів за містом і подальшу їх детонацію.

Вибухає склад у селищі Октябрьскоє, що у 20 км від Бєлгорода. Губернатор В’ячеслав Гладков заявив, що його обстріляли українські війська. За його словами, жертв і постраждалих нібито немає.