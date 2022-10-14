Російські війська спільного угруповання найближчими днями прибудуть до білорусі

Міноборони білорусі заявило, що найближчими днями до країни прибудуть російські війська «спільного угруповання». Диктатори росії та білорусі домовились про це ще 10 жовтня.

Наразі не відомо, скільки військових росія відправить в білорусь.

«Нашу армію ви знаєте — близько 70 тисяч людей. Це основа. Ну, я думаю, що 10—15 тисяч від росії вимагати зараз не треба. Тому що вистачає там проблем інших. Ви знаєте, яких. Тому зараз будемо виходити з цього. Ми готуємо хлопців», — казав лукашенко.

Самопроголошений президент білорусі стверджує, що Україна «планує напасти на білорусь» за допомогою НАТО.