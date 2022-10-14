Очільник МАГАТЕ вважає, що «наближається» до створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі вважає, що в МАГАТЕ «наближаються» до створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Останній тиждень він проводив перемовини в Києві та Москві.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Прибув до Польщі нічним поїздом з України після інтенсивного тижня консультацій з росією та Україною. Наближаємося до встановлення захисної зони для Запорізької АЕС — ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту», — зазначив Гроссі.