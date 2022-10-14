Очільник МАГАТЕ вважає, що «наближається» до створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС

Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі вважає, що в МАГАТЕ «наближаються» до створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС. Останній тиждень він проводив перемовини в Києві та Москві.
Про це він написав у своєму Twitter.
«Прибув до Польщі нічним поїздом з України після інтенсивного тижня консультацій з росією та Україною. Наближаємося до встановлення захисної зони для Запорізької АЕС — ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту», — зазначив Гроссі.
- На початку місяця Гроссі зустрічався із Зеленським щодо ЗАЕС.
- 10 жовтня «Енергоатом» повідомив, що окупанти викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС. Через це Гроссі направили звернення, але невідомо, чи порушував він це питання на зустрічі з путіним.
- 11 жовтня Гроссі зустрівся в москві з лідером рф путіним. Російський президент заявив, що «готовий до діалогу», і наголосив «на зайвій небезпечній політизації» ситуації довкола станції. Він вважає, що «її градус треба знизити». Гроссі говорив про зону безпеки, але у пресрелізі МАГАТЕ не згадувалося про викрадення і вивід військ зі станції.
- Пізніше Гроссі розповів журналістам, що порушував питання затримання українського персоналу ЗАЕС, і назвав такі дії неприйнятними.