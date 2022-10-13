Гендиректор МАГАТЕ зустрівся у Києві з головою МЗС. Вони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся у Києві з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб обговорити ситуацію і ризики аварії на окупованій Запорізькій АЕС.

Про це він написав у своєму Twitter.

Зустріч пройшла в одному з урядових бункерів. Обговорили створення зони ядерної безпеки і захисту навколо Запорізької станції. Гроссі додав, що вони з Кулебою досягнуть прогресу у цьому питанні.