Володимир Зеленський вважає путіна неадекватною людиною, якій не можна довіряти

Президент України Володимир Зеленський вважає путіна не зовсім адекватною людиною та терористом, з яким не можна вести переговори.

Про це він заявив в інтервʼю німецькій телекомпанії ZDF.

«Мені здається, канцлер побачив, що довіряти президенту росії не можна і що Україна права. Ми довго стукали у вікна та німецькі двері, щоб вони були для нас відчинені і нас почули: ми реально маємо справу з не зовсім адекватними людьми і домовлятися з неадекватними людьми складно. Вони можуть вам щось пообіцяти і відразу вчинити по-іншому. Це вже терористи, котрі до кінця не знають, чого вони хочуть», — зазначив президент.

У цьому інтервʼю Зеленський також сказав, що до вторгнення він кілька разів намагався поговорити з путіним, але росіяни не хотіли розмовляти з ним. «Вони вторглися в Україну – а тепер стверджують, що хочуть переговорів», — додав глава держави, наголосивши, що готовий говорити із тим, хто реально хоче миру.