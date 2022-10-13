У слідчому комітеті росії заявили, що утримують у полоні 400 бійців «Азову». Командир полку називав вищі цифри

Голова слідчого комітету росії олександр бастрикін заявив, що в рф утримуються 402 полонених бійця полку «Азов».

Це він сказав під час наради в окупованому Мелітополі.

За його словами, полонених розмістили у «спеціалізованих установах» на територіях Волгоградської, Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей.

Тимчасовий виконувач обовʼязків командира полку Микита Надточій 6 жовтня на пресконференції казав, що у полоні росіян приблизно 700 «азовців», а загалом — близько двох із половиною тисяч захисників Маріуполя.