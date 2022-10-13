Європейський парламент обрав трьох претендентів на премію Сахарова

Члени комітетів із закордонних справ і розвитку Європейського парламенту 13 жовтня проголосували за фіналістів премії Сахарова за свободу думки.

Про це повідомляють на сайті Європарламенту.

До списку претендентів увійшли:

президент Володимир Зеленський та український народ;

активіст WikiLeaks Джуліан Ассанж;

Колумбійська комісія зі встановлення істини.

Конференція президентів Європейського парламенту 19 жовтня обере переможця. Церемонію вручення нагороди проведуть у залі Європейського парламенту 14 грудня.