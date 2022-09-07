Президента Володимира Зеленського та український народ номінували на премію Сахарова за свободу думки

Європейська народна партія висунула український народ і президента України Володимира Зеленського на цьогорічну премію Сахарова за свободу думки.

Про це партія оголосила 7 вересня.

«Ми не сумніваємося, що хоробрий народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським заслуговує отримати цьогорічну премію Сахарова за свободу думки. Вони щодня продовжують захищати європейські цінності на полях битв. Я сподіваюся, що нашу кандидатуру підтримають усі політичні групи в Європейському парламенті», — сказала член Європарламенту Раса Юкнявічене.

Європейська народна партія підтримує Україну з початку повномасштабного російського вторгнення. Так, партія була однією з перших, хто закликав до ембарго на російську нафту, вугілля, ядерне паливо і газ та до виключення російських банків із системи SWIFT.

Премія Сахарова за свободу думки — це щорічна відзнака Європейського парламенту, яку вручають за досягнення в таких областях: захист прав людини та її основних свобод; розвиток демократії та відстоювання верховенства права; повага до міжнародного законодавства; захист прав меншин. Ця премія є, зокрема, в українського режисера Олега Сенцова.