«Укрзалізниця» запустила продаж абонементів на електрички в десяти областях України

«Укрзалізниця» запустила продаж абонементів на проїзд в електричках у 10 областях України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Із 13 жовтня абонементи можна буде придбати в чат-боті «Укрзалізниці» та в усіх месенджерах. Вони дають право на проїзд приміськими рейсами в Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Вартість абонементу стартує від 200 гривень і залежить від конкретного маршруту. Пасажири можуть їздити електричками безлімітно протягом 30 днів.