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«Укрзалізниця» запустить додаткові рейси київської кільцевої електрички

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

У київської кільцевої електрички 12 вересня зʼявляться нові вечірні рейси.

Про це повідомляють у пресслужбі «Укрзалізниці».

Ці рейси допоможуть пасажирам дістатися з вокзалу до місця призначення перед комендантською годиною.

  • Додатковий щоденний рейс вирушатиме з Дарниці в напрямку Троєщини та Почайної о 21:31 та прибуватиме до Святошина о 22:20.
  • Додатковий щоденний рейс вирушатиме з Дарниці в напрямку Центрального вокзалу та Борщагівки о 21:37 та прибуватиме до Святошина о 22:29.
  • Додатковий щоденний рейс вирушатиме зі Святошина в напрямку Почайної та Троєщини о 21:39 та прибуватиме на станцію «Дарниця» о 22:28.
  • Додатковий щоденний рейс вирушатиме зі Святошина в напрямку Центрального вокзалу та Видубичів о 21:30 та прибуватиме на станцію «Дарниця» о 22:22.

Останній рейс київської кільцевої електрички з вокзалу на лівий берег вирушатиме о 21:56, а в напрямку Святошина відправиться о 22:04.

  • Також «Укрзалізниця» пропонує жителям окупованого Криму безкоштовні евакуаційні рейси на підконтрольну Україні територію. Вони вирушатимуть з Одеси, Кривого Рогу та Запоріжжя.