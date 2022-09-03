«Укрзалізниця» пропонує жителям окупованого Криму евакуаційні рейси

Компанія «Укрзалізниця» пропонує жителям окупованого Криму безкоштовні евакуаційні рейси на підконтрольну Україні територію. Вони вирушатимуть з Одеси, Кривого Рогу та Запоріжжя.

Про це у своєму Telegram-каналі написав очільник УЗ Олександр Камишін.

«Річ у тім, що останнім часом у Криму буйно квітне бавовна. ЗСУ знають свою роботу. Президент звертався ж до кримчан, які мешкають біля військових обʼєктів, із проханням уникати наближення до них», — зазначив він.

Тим, хто виїжджатиме з Криму, компанія надаватиме безкоштовне харчування та медичну допомогу, а також гроші від «Укрпошти».