Компанія Meta презентувала нову гарнітуру змішаної реальності Quest Pro VR

Під час онлайн-конференції для розробників Марк Цукерберг представив нову гарнітуру віртуальної реальності Quest Pro від компанії Meta.

Про це пише BBC.

Quest Pro коштуватиме $1 499. Це майже в чотири рази дорожче за попередню гарнітуру Meta, Quest 2, вартість якої стартує від $399. Ось як виглядає новий пристрій:

Нова гарнітура має тонші лінзи, вигнуту батарею навколо ремінця ззаду та оновлені контролери. Вона також показує користувачам реальне середовище навколо периферії екрана, тобто має можливості змішаної реальності.

Керівник Meta Марк Цукерберг зазначив, що технології змішаної реальності є «наступним важливим кроком для VR».

Аналітики вважають, що через високу ціну цей пристрій призначений скоріш для корпоративного користування, аніж для масового ринку. Компанія Meta прагне позиціонувати змішану та віртуальну реальності як робочий інструмент, а також як форму розваги.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла заявив, що на гарнітурі буде доступна офісна платформа Windows 365.