Опубліковані нові супутникові знімки Керченського мосту

Сервіс Maxar опублікував нові супутникові знімки Керченського мосту.

На знімках, зроблених 12 жовтня, видно, як триває ремонт залізничного полотна мосту та пошкоджених ділянок прольоту автомобільного мосту. Також на них можна побачити транспортні засоби, що їдуть уздовж мосту, а поруч — пором, який перевозить вантажівки.

Maxar Technologies

Maxar Technologies

Maxar Technologies

Уранці 8 жовтня на Керченському мосту, який зʼєднує росію з окупованим Кримом, стався вибух, унаслідок чого обрушилися два прольоти автомобільного полотна. Рух мостом перекрили, а путін доручив створити урядову комісію у звʼязку з НС.

12 жовтня федеральна служба безпеки росії заявила, що організатором вибуху на Керченському мосту є начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Вибуховий пристрій нібито закамуфлювали в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах і на початку серпня «відправили з морського порту м. Одеси до болгарського м. Русі». Звідти він вирушив до Грузії, а потім до росії.