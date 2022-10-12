Росіяни викрали понад 500 людей з окупованої частини Запорізької області

В окупованій частині Запорізької області росіяни викрали щонайменше 529 людей.
Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух під час брифінгу у Медіацентрі Україна.
За його словами, окупанти почали сильніше тероризувати місцевих. Зокрема після підписання путіним анексії тимчасово окупованих територій майже повністю перекрили виїзд.
Він додав, що за минулу добу з окупованої території області виїхали близько 60 людей, а минулого місяця за 24 години могли виїжджали по 1,5 тисячі.
«Дуже тяжко жити там: газу немає, електрика під питанням, медична допомога обмежена», – сказав Олександр Старух.
- 10 жовтня росіяни викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка і тримають його у невідомому місці.
- 11 жовтня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що у його тимчасово окупованому місті окупанти викрали понад 100 мешканців.