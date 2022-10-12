«Укренерго» закликає українців зменшити використання електрики не лише ввечері, але й вранці — інакше відключення продовжаться

Компанія «Укренерго» закликає українців зменшити користування електроприладами не лише ввечері, але й вранці. Це дозволить уникнути подальших відключень світла.

Про це пише компанія у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні вже з восьмої ранку Україна споживає на 6% більше електроенергії, ніж учора. Тому наразі диспетчерський центр «Укренерго» вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях», — зазначили там.

В «Укренерго» підкреслюють, що чим більшим буде споживання, тим більше буде відключень. Тому там рекомендують зменшити вживання електрики з 08:00 до 11:00 і з 17:00 до 22:00.

«Найменший рівень споживання електроенергії — вночі. Тому саме тоді краще користуватися обігрівачами, пральними машинами, вмикати бойлери, посудомийки та інші енергозатратні прилади», — пояснили в компанії.