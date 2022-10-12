Українські військові за 18 хвилин збили чотири російські гелікоптери

Українські військові за 18 хвилин збили чотири ударні вертольоти ворога.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил.
«З 08:40 до 08:58 12 жовтня на півдні України зенітні ракетні підрозділами Повітряні сили знищили щонайменше чотири ударні вертольоти противника (імовірно, Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку», — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, один вертоліт упав на звільненій від окупантів території, решта — за лінією фронту. «Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться», — додали в Командуванні Повітряних сил.
- Збройні сили України за добу 11 жовтня знищили ще 270 російських окупантів — загалом з початку війни рф втратила 63 380 військових. Також у війні росіяни втратили 235 гелікоптерів.