Українські військові за 18 хвилин збили чотири російські гелікоптери

Українські військові за 18 хвилин збили чотири ударні вертольоти ворога.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

«З 08:40 до 08:58 12 жовтня на півдні України зенітні ракетні підрозділами Повітряні сили знищили щонайменше чотири ударні вертольоти противника (імовірно, Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, один вертоліт упав на звільненій від окупантів території, решта — за лінією фронту. «Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться», — додали в Командуванні Повітряних сил.