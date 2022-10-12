ЗСУ знищили ще 270 російських окупантів

Збройні сили України за добу 11 жовтня знищили ще 270 російських окупантів — загалом з початку війни рф втратила 63 380 військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 12 жовтня.
Втрати російської армії в техніці:
- 2 505 танків (+1 за минулу добу);
- 5 181 бойова броньована машина (19);
- 1 507 артилерійських систем (11);
- 355 реактивних систем залпового вогню (2);
- 182 засоби ППО (1);
- 268 літаків;
- 235 гелікоптерів;
- 1 129 дронів (15);
- 315 крилатих ракет (20);
- 15 кораблів/катерів;
- 3 927 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (11);
- 136 одиниць спеціальної техніки.
Найбільших втрат минулої доби росіяни зазнали на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Ці цифри — попередні, оскільки продовжує надходити розвідувальна інформація. Генштаб протягом доби окремо опублікує уточнені дані.