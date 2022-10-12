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ЗСУ знищили ще 270 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу 11 жовтня знищили ще 270 російських окупантів — загалом з початку війни рф втратила 63 380 військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 12 жовтня.

Втрати російської армії в техніці:

  • 2 505 танків (+1 за минулу добу);
  • 5 181 бойова броньована машина (19);
  • 1 507 артилерійських систем (11);
  • 355 реактивних систем залпового вогню (2);
  • 182 засоби ППО (1);
  • 268 літаків;
  • 235 гелікоптерів;
  • 1 129 дронів (15);
  • 315 крилатих ракет (20);
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 927 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (11);
  • 136 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат минулої доби росіяни зазнали на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ці цифри — попередні, оскільки продовжує надходити розвідувальна інформація. Генштаб протягом доби окремо опублікує уточнені дані.