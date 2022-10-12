ЗСУ знищили ще 270 російських окупантів

Збройні сили України за добу 11 жовтня знищили ще 270 російських окупантів — загалом з початку війни рф втратила 63 380 військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 12 жовтня.

Втрати російської армії в техніці:

2 505 танків (+1 за минулу добу);

5 181 бойова броньована машина (19);

1 507 артилерійських систем (11);

355 реактивних систем залпового вогню (2);

182 засоби ППО (1);

268 літаків;

235 гелікоптерів;

1 129 дронів (15);

315 крилатих ракет (20);

15 кораблів/катерів;

3 927 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (11);

136 одиниць спеціальної техніки.

Найбільших втрат минулої доби росіяни зазнали на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ці цифри — попередні, оскільки продовжує надходити розвідувальна інформація. Генштаб протягом доби окремо опублікує уточнені дані.