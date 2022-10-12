США виділять Україні $4,5 мільярда для підтримки держбюджету

Найближчими тижнями США планують виділити Україні пряму бюджетну підтримку на $4,5 мільярда.

Про це пише Reuters.

Таку заяву зробила міністр фінансів США Джанет Єллен перед зустріччю з українським колегою Сергієм Марченком.

Вона додала, що Штати долучилися до основних кредиторів України, які призупинили виплати з обслуговування двостороннього боргу країни цього та наступного року.

Єллен також закликала партнерів і союзників якнайшвидше виконати зобовʼязання щодо підтримки України та приєднатися до Сполучених Штатів, оскільки росія продовжує свої атаки на країну.