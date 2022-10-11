Нацбанк: Наступного року Україна потребуватиме $38 мільярдів фінансування від партнерів

Наступного року Україна потребуватиме щонайменше $38 мільярдів зовнішнього фінансування.

Про це повідомив глава Національного банку Андрій Пишний.

«Наступний рік буде непростим. $38 мільярдів — загальна потреба у фінансуванні. Його залучення — це спільна справа для всіх урядових організацій, над якою ми будемо працювати», — зазначив він.

Пишний наполягає, що дуже важливо продовжувати предметні, конструктивні перемовини з міжнародними партнерами, щоб отримати той ресурс, який сьогодні необхідний Україні, аби вистояти, перемогти та започаткувати програму відновлення.