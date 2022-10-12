У Дніпрі піднявся рівень води — влада Києва пояснює це роботою гідроелектростанцій

Київська влада пояснила підвищення рівня води у Дніпрі інтенсивною роботою гідроелектростанцій.

Про це повідомляє Київміськадміністрація.

«Підняття рівня води повʼязано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі для підтримання обʼєднаної енергетичної системи України», — заявили в КМДА.

У КМДА підкреслюють, що міські служби контролюють ситуацію. За інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня.

«Як інформують у ПрАТ «Укргідроенерго», ГЕС і ГАЕС працюють у штатному режимі — компанія продовжує забезпечувати покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в обʼєднаній енергосистемі України», — пояснили в міськадміністрації.

Місто просить мешканців зменшити використання потужних електроприладів, особливо у вечірні пікові години навантажень — із 17:00 до 22:00.