Окупанти заявили, що організатором вибуху на Керченському мосту є начальник ГУР Кирило Буданов

Федеральна служба безпеки росії заявила, що організатором вибуху на Керченському мосту є начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Вибуховий пристрій нібито закамуфлювали в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах і на початку серпня «відправили з морського порту м. Одеси до болгарського м. Русі».

До організації переправлення вантажу з Болгарії до порту в Поті (Грузія), а потім до Вірменії були залучені троє громадян України та громадянин Вірменії.

Із 29 вересня до 3 жовтня в Єревані в терміналі «Трансальянс» вантаж начебто розмитнили за правилами Євроазійського економічного простору, замінили документи та відправили його до Москви. Після цього вантажівка потрапила до Краснодарського краю, звідки вирушила до окупованого Криму.

«При цьому контроль за пересуванням вантажу по всьому маршруту та контакти з учасниками злочинної схеми транспортування здійснював співробітник ГУР МОУ, який представлявся Іваном Івановичем і використовував для координації як віртуальний анонімний номер, придбаний в мережі інтернет, так і звичайний зареєстрований на громадянина України жителя м. Кременчук Андрійченко Сергія Володимировича, 1988 р. н.», — вважають у фсб.