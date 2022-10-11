Франція посилить військову присутність у Румунії, Литві та Естонії

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його країна розгорне додаткові сили для зміцнення «оборонної позиції» НАТО у Східній Європі.

Про це пише CNN.

За словами Лекорню, президент Франції Емманюель Макрон прийняв це рішення 10 жовтня.

Франція перекине в Румунію одну посилену роту піхоти, а також ескадрилью танків Charles Leclerc. У Румунії уже перебуває близько 750 французьких військових. У Литві розмістять додаткові винищувачі Rafale, а в Естонію прибуде посилена рота легкої піхоти. Французькі армійці прибудуть на місця наприкінці жовтня або на початку листопада.