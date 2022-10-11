Франція посилить військову присутність у Румунії, Литві та Естонії

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його країна розгорне додаткові сили для зміцнення «оборонної позиції» НАТО у Східній Європі.
Про це пише CNN.
За словами Лекорню, президент Франції Емманюель Макрон прийняв це рішення 10 жовтня.
Франція перекине в Румунію одну посилену роту піхоти, а також ескадрилью танків Charles Leclerc. У Румунії уже перебуває близько 750 французьких військових. У Литві розмістять додаткові винищувачі Rafale, а в Естонію прибуде посилена рота легкої піхоти. Французькі армійці прибудуть на місця наприкінці жовтня або на початку листопада.
- 10 жовтня російські окупанти завдали понад 80 ракетних та авіаційних ударів по Україні. Унаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура та мирні громадяни понад 20 населених пунктів. За даними ДСНС, загинули 20 людей, 108 — поранені.