Генштаб: Українські сили ППО знищили 21 крилату ракету та 11 безпілотників росіян

Українські Сили протиповітряної оборони знищили 32 повітряні цілі на різних напрямках, а саме 21 крилату ракету та 11 безпілотників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Вночі росіяни випустили вісім іранських ударних дронів, на обʼєкти критичної інфраструктури у Миколаївській області. Усі ці безпілотники знищені Силами протиповітряної оборони ЗСУ.
- Президент України Володимир Зеленський під час онлайн зустрічі країн «Великої сімки» повідомив, що росія замовила в Ірані 2 400 дронів-камікадзе. Саме ними вона почала активно атакувати територію України від початку вересня.