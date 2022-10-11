«Укренерго»: У Києві все-таки можливі відключення світла

У НЕК «Укренерго» заявили, що ввечері в Києві все-таки можуть вимкнути електропостачання.

Там кажуть, що наразі вдалося відновити енергоживлення майже на всій території України після вчорашньої ракетної атаки росіян, проте відновлювальні роботи на Київщині та в центральних областях ще тривають.

«Сьогодні ввечері в Києві та центральних областях знову застосовуються обмеження споживачів, але вдень вдалося обійтися без них [...]. Введення таких заходів повʼязане з необхідністю розвантажити енергетичну інфраструктуру для швидкого проведення відновлювальних робіт. Графіки аварійних відключень можуть тривати понад дві години та публікуються на сайтах регіональних компаній (обленерго)», — повідомили в компанії.

Українців поки просять не вмикати потужних електроприладів одночасно з 17:00 до 23:00.

Пізніше у ДТЕК повідомили, що у столиці почергово вимикають світло у районах. Наразі без світла з 16:00 до 20:00 клієнти 3-ї черги.