Навчання із ядерного стримування і підтримка України. Генсек НАТО виступив із низкою заяв

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції, що перемога росії в Україні стане поразкою Альянсу.

«Для нас усіх важливо, щоб Україна перемогла у битві, у війні проти російських військ, що вторглися до неї. Бо якщо путін переможе, це буде не просто великою поразкою для України, а й поразкою і небезпечним для всіх нас, адже це зробить світ небезпечнішим, а нас — вразливішими до подальшої російської агресії», — сказав Столтенберг.

Він заявив, що наступними днями міністри країн-учасниць обговорять нову військову допомогу Україні, щоб «узгодити більш амбітні цілі» і поповнення запасів.

Крім того Столтенберг засудив атаки росії на українську цивільну інфраструктуру. Він пов’язав їх з успіхами ЗСУ на фронті.

Також генсек розповів, що сили НАТО планують провести навчання із ядерного стримування.

«Зараз ми маємо проявити твердість і показати, що НАТО готове захищати своїх союзників. Це — давно заплановані навчання. Вони були заплановані задовго до нападу на Україну. Це планові навчання, які направлені на забезпечення ефективності наших сил ядерного стримування», — зазначив він.