Генсек НАТО: Звільнення Лиману підтверджує, що Україна здатна дати відсіч росії

Звільнення Україною міста Лиман є підтвердженням того, що країна здатна дати відсіч росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі каналу NBC, повідомляє агенція Sky News.

«Ми побачили, що вони змогли взяти нове місто — Лиман, і це свідчить про те, що українці просуваються вперед, здатні відкинути російські війська завдяки мужності, завдяки своїй хоробрості, своїм вмінням, але, звичайно, також завдяки сучасній зброї, яку надають Сполучені Штати та інші союзники», — сказав він.

За словами Столтенберга, найкращий спосіб протистояти спробі анексії росією українських регіонів — це продовжувати підтримувати Україну.

Відповідаючи на запитання про заявку України на прискорене членство в НАТО, Столтенберг сказав, що «будь-яке рішення про членство має ухвалювати консенсус — усі 30 союзників мають погодитися прийняти таке рішення».