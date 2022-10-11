У Києві презентували браслети з металу «Азовсталі». У Мінцифри анонсували нову партію

Біля скульптури Батьківщини-матері пройшла презентація браслетів з металу «Азовсталі».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

На місці події розмістили 17-метровий напис «Вірю в ЗСУ». Літери також зроблені з металу останньої партії «Азовсталі». Ось як він виглядає:

Напис стоятиме біля Батьківщини-матері до 1 листопада, а потім його перетворять на нову партію браслетів.