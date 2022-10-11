У Києві та області запровадили погодинні відключення світла

У Києві та Київській області через російські удари по обʼєктах енергетичної інфраструктури запровадили погодинні відключення світла. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Починаючи з вівторка, 11 жовтня, компанія на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати на сайті графіки з адресами та часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не перевищуватиме кількох годин.

Крім цього, під час вечірнього піку споживання (з 17:00 до 22:00) просять не вмикати пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо. У разі необхідності — користуватися ними в нічні години, коли споживання значно знизиться.

Київ

Київська область