У Києві та області запровадили погодинні відключення світла

У Києві та Київській області через російські удари по обʼєктах енергетичної інфраструктури запровадили погодинні відключення світла. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.
Починаючи з вівторка, 11 жовтня, компанія на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати на сайті графіки з адресами та часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не перевищуватиме кількох годин.
Крім цього, під час вечірнього піку споживання (з 17:00 до 22:00) просять не вмикати пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо. У разі необхідності — користуватися ними в нічні години, коли споживання значно знизиться.
Київ
Київська область
- Уранці 10 жовтня росія завдала масованого ракетного обстрілу по Україні (запустила щонайменше 83 ракети, 43 з них збили сили ППО). Десятки ракет влучили в обʼкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Через це порушилось електропостачання практично по всій країні, у 8 регіонах були проблеми з водопостачанням.