Президент США Джо Байден пообцяв Україні передові системи ППО

Президент США Джо Байден у розмові з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв Україні підтримку Сполучених Штатів, зокрема, передові системи ППО.

Про це йдеться на сайті Білого Дому.

Президент США засудив ракетні удари росії по Україні та висловив співчуття близьким загиблих і постраждалих.

Джо Байден також підкреслив, що продовжить разом із союзниками та партнерами притягувати росію до відповідальності за її військові злочини та звірства.

За його словами, Сполучені Штати продовжать надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.