Forbes: Вартість ракет та безпілотників, які росіяни випустили по Україні у понеділок, сягає $700 млн

Вартість 84 крилатих ракет та 24 безпілотників, які протягом 10 жовтня росіяни випустили по території України, становить $400–700 мільйонів.

Такі підрахунки здійснило видання Forbes.

Видання оцінює вартість випущених ракет в широкому діапазоні, бо поки невідома точна кількість ракет кожного типу. Розрахунок вартості здійснили на підставі припущення, що більшість ракет, які влучили, — дорогі й високоточні Х-101 та ракети з тактичною дальністю (С-300, «Торнадо-С»), а решта була спрямована на перевантаження ППО. У разі надходження додаткової інформації оцінка може бути уточнена.

Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 — $13 млн, «Калібр» — $6,5 млн, «Іскандер» — $3 млн, «Онікс» — $1,25 млн, Х-22 — $1 млн, «Точка-У» — $0,3 млн. Загальна вартість усіх випущених 10 жовтня дронів — декілька мільйонів доларів.