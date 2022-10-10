КМДА: Кількість жертв російського обстрілу Києва зросла до шести

Через ракетну атаку росіян по Києву загинуло шестеро людей, поранення отримала 31 людина.

Про це повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

По Шевченківському району столиці вдарили дві ракети. Обстріл пошкодив проїжджу частину, шість автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено. Від атаки на пішохідний міст ніхто не постраждав.

У Святошинському районі Києва є влучання в одноповерхову будівлю, троє людей поранені.

Також російські снаряди влучили у різні критичні обʼєкти інфраструктури у Голосіївському районі столиці. Один із них частково зруйнував школу. У сусідньому житловому будинку постраждали 13 людей. Дванадцять киян врятували, 24 — евакуювали.

У Деснянському районі російські окупанти влучили в обʼєкт критичної інфраструктури. Попередньо, є один поранений.

«Запасіться портативними зарядними пристроями, зарядіть телефони. Також, як ми вже зазначали раніше, зберіть необхідні речі в один рюкзак: невеликий запас води та їжі, теплий одяг, важливі медикаменти, готівку та документи. Будьте напоготові терміново прослідувати в укриття в разі необхідності», — попереджають у КМДА.