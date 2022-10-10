Естонія збирає підписи парламентарів для визнання росії державою-терористом

У парламенті Естонії зібрали підписи депутатів для розгляду питання про визнання росії державою-терористом.

Про це повідомив голова зовнішньополітичного парламентського комітету Естонії Марко Міхкельсон.

«У Рійгікогу [парламент Естонії] збирають підписи для проєкту заяви про визнання російського режиму терористичним та підтвердження нашої підтримки територіальної цілісності України. Щойно вже підписали 54 посли. Проект внесемо до провадження парламенту на завтрашньому засіданні», — написав він.