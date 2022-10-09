Киргизстан скасував військові навчання ОДКБ на своїй території

Киргизстан скасував навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на своїй території.
Про це виданню «Радио Азаттык» повідомили в пресслужбі Міністерства оборони країни.
У жовтні 2022 року в Киргизстані мали пройти командно-штабні навчання з миротворчими силами ОДКБ під назвою «Нєрушимоє братство-2022».
- В Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ) входять Вірменія, білорусь, Казахстан, Киргизстан, росія і Таджикистан.
- 14—17 вересня між військовими Киргизстану й Таджикистану відбулося масштабне зіткнення. Влада Киргизстану повідомляла про 63 загиблих та 200 поранених громадян. 18 вересня МЗС Киргизстану у своїй заяві звинуватив Таджикистан у збройній агресії. Таджикистан, у свою чергу, звинуватив у таких діях Киргизстан.
- Міністерство закордонних справ Таджикистану повідомляло про 41 жертву конфлікту на кордоні з Киргизстаном.
- 22 вересня Киргизстан, Казахстан та Узбекистан заборонили своїм громадянам брати участь у війні проти України. За це передбачена кримінальна відповідальність.