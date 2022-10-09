Кількість жертв атаки росіян на Запоріжжя зросла до 13. Рятувальні роботи тривають

Кількість жертв обстрілу Запоріжжя 9 жовтня зросла до 13. Ще 60 людей отримали поранення, зокрема діти.

Про це повідомляють в управлінні поліції Запорізької області.

Девʼятиповерхівка, у яку влучила ракета, обвалилася з першого по сьомий поверх. Під час розбирання руїн впало ще два поверхи. Зараз тривають рятувально-пошукові роботи, людей дістають з-під завалів. Працюють поліція, ДСНС, СБУ, працівники швидкої допомоги, а також спеціалісти профільних служб.

Пʼятиповерхівка, розташована поряд, і довколишні житлові будинки також зазнали подкоджень. Вибухова хвиля зруйнувала балкони, вибила вікна, посікла фасади. Від розриву снарядів загорілися автівки.

Також у цьому районі постраждали торгівельні заклади, офісні приміщення, дитячі садочки та школи.

Крім того, росіяни завдали двох ракетних ударів по приватному сектору Дніпровського району. На перехресті двох вулиць обстріл зруйнував будинки, деякі вщент. Інші домівки зазнали значних пошкоджень.

Ще декілька ракет поцілили у Комунарський район Запоріжжя та острів Хортицю та зруйнували адміністративні будівлі на двох обʼєктах інфраструктури.