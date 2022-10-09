Росія знову влучила ракетою у багатоповерхівку Запоріжжя, є загиблі

Росія вночі знову обстріляла ракетами багатоповерхівку Запоріжжя. Про це вранці 9 жовтня повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

Загинули 17 людей. Попередньо, пʼять приватних будинків зруйновані та близько 40 — постраждали. Комунальники починають працювати, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитися до розбирання завалів.

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що прилетіло майже з десяток ракет, а пізніше він уточнив, що загинули 12 людей.