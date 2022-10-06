Росія випустила 7 ракет по багатоповерхівках Запоріжжя, є загиблі

Росія завдала семи ракетних ударів по багатоповерхівках Запоріжжя, загинули щонайменше дві людини.

Про це вранці 6 жовтня повідомив глава обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Одна жінка загинула, ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків досі перебуває щонайменше пʼятеро людей.

Багато людей з-під завалів дістали, серед них трирічна дівчинка, її госпіталізували. На місці подій триває рятувальна операція.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Олександр Старух / Facebook

Оскільки рятувальники розбирають завали, у Запоріжжі перекрили рух за наступними маршрутами: