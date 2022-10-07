Кількість загиблих через атаку росії на Запоріжжя сягнула 14

Кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по Запоріжжю зросла до 14.

Про це повідомив секретар міської ради Запоріжжя Андрій Куртєв.

«Невтішні звістки продовжують надходити до нас з розбору завалів на будинках, які постраждали від учорашньої атаки. Наразі кількість загиблих збільшилася вже до чотирнадцяти. Найщиріші співчуття всім, хто втратив своїх рідних і близьких», — заявив він.

Він зазначив також, що сьогоднішній удар по Запоріжжю пошкодив вікна і балкони в багатоповерховому будинку, біля якого впала ракета.

«Коли сьогодні ми попросили людей прийти та допомогти комунальникам і рятувальникам з ліквідацією наслідків ворожих обстрілів, відгукнулося стільки містян, що навіть роботи на всіх не вистачило», — додав Куртєв.