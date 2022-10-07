The National: Володимир Зеленський та путін погодились відвідати саміт G20

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор путін погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії в листопаді.

Про це заявив посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс в ексклюзивному інтервʼю The National.

«Обидва погодилися [прибути]», — сказав посол, нагадавши, що «ситуація непроста через українсько-російську війну».

Ані українське, ані російське МЗС не відповіли на прохання The National підтвердити плани прибуття на саміт.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров зазначив, що остаточне рішення з цього питання ще не ухвалили.