Макрон анонсував створення фонду для озброєння України. Спочатку туди виділять €100 мільйонів

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про створення спеціального фонду на €100 мільйонів для надання підтримки Україні.

Про це повідомляє французький телеканал BFM TV.

Фонд дозволить Україні купувати необхідне обладнання безпосередньо у французьких виробників, пояснив Макрон у кулуарах неформального європейського саміту у Празі.

Мета створення фонду — підтримати Україну в умовах російської збройної агресії. На нього «для початку» виділять €100 мільйонів, кошти спрямують на закупівлю оборонного озброєння.