Макрон анонсував створення фонду для озброєння України. Спочатку туди виділять €100 мільйонів

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про створення спеціального фонду на €100 мільйонів для надання підтримки Україні.
Про це повідомляє французький телеканал BFM TV.
Фонд дозволить Україні купувати необхідне обладнання безпосередньо у французьких виробників, пояснив Макрон у кулуарах неформального європейського саміту у Празі.
Мета створення фонду — підтримати Україну в умовах російської збройної агресії. На нього «для початку» виділять €100 мільйонів, кошти спрямують на закупівлю оборонного озброєння.
- У пʼятницю президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що його країна працює над додатковими поставками Україні самохідних артилерійських установок Caesar. Він наголосив, що Франція і далі буде підтримувати Україну.
- Від початку війни Франція надала Україні 18 САУ Caesar, протитанкові та зенітні ракети, передові броньовані машини (VAB), паливо, індивідуальне спорядження та приблизно пʼятнадцять 155-мм буксированих гармат. Також французи розглядають можливість передати Україні 20 бронеавтомобілів Bastion.