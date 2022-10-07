Президент Франції підтвердив поставки Україні додаткових САУ Caesar

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що його країна працює над додатковими поставками Україні самохідних артилерійських установок Caesar. Він наголосив, що Франція далі буде підтримувати Україну.

Про це пише BFMTV.

«Ми працюємо над кількома запитами з кількома державами-членами Євросоюзу, зокрема над новими Caesar», — сказав він.

Наразі Франція розглядає можливість відправити в Україну ще від 6 до 12 таких САУ. Там ведуть перемовини з Данією, оскільки саме вона замовила виробництво цих артилерійських установок. Французи хочуть передати виготовлені САУ Україні, а для Данії зробити нові трохи пізніше.

Від початку війни Франція надала Україні 18 САУ Caesar, протитанкові та зенітні ракети, передові броньовані машини (VAB), паливо, індивідуальне спорядження та близько пʼятнадцяти 155-мм буксированих гармат. Також зараз французи розглядають можливість передачі Україні 20 бронеавтомобілів Bastion.