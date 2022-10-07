Верховна Рада затвердила проєкт держбюджету в першому читанні

Верховна Рада затвердила проєкт державного бюджету на 2023 рік у першому читанні.

Про це повідомив заступник голови Податкового комітету, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За документ проголосував 251 нардеп. Нуль голосів дали лише «Європейська солідарність» і «Батьківщина».

Железняк заявив, що поправки до проєкту розглядали дві години, а підтримали лише дві «балансові» правки.

«Ті, що прямо прописані у висновку Комітету: плюс 2 мільярди гривень ДФРР [Державний фонд регіонального розвитку], плюс 446 мільйонів соцзахисту дітей та сімʼї. У залі вдалося «збити» правку про збільшення фінансування «Марафону» на 1,4 мільярда , а також правки № 230 (щодо реабілітації осіб з інвалідністю) і № 277 (додаткові права КМУ). Всі інші правки залишились як у рішенні Комітету й на добру волю уряду», — написав нардеп.

Розглянути бюджет у другому читанні планують у жовтні.