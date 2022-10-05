Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко: Держбюджет на 2023 рік мають підписати до кінця жовтня, але «Євросолідарність» шукає маневри

За планами та «джентльменською домовленістю» між фракціями Верховної Ради державний бюджет на наступний рік мають підписати до кінця жовтня, а далі працюватимуть з ним в онлайн-режимі.

Про це в бліц-інтерв’ю YouTube-проєкту «Бабеля» «ТА.ЗА.ШО» розповів перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Напередодні нардеп «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що до проєкту держбюджету надійшло 1 200 правок від нардепів. Корнієнко каже, що правками ніхто не зловживав, окрім «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

«Як я бачив розкладку щодо правок, то окрім партії з європейською назвою, але яка не завжди підтримує європейські законопроєкти, кількістю правок ніхто не зловживав. У «Європейської солідарності» 400 правок. Це 20 правок на одного депутата, а у «Слуги народу» на всіх 240 людей тільки 250 правок. Не хочу сказати, що це зловживання і спам, але колеги серйозно хочуть або затягувати час, або шукати переговорні можливості. Мінфін чітко заявив, що це не той випадок і не той бюджет. Як можна сильно скорегувати супердефіцитний бюджет, який гаситься за рахунок зовнішньої допомоги?» — сказав він, додавши, що Міністерство фінансів вже внесло до Ради законопроєкт про держбюджет.

Корнієнко розповів, що також йде робота над створенням фонду відновлення, який за планом наповнюватиметься за рахунок конфіскованих російських активів.

«Цей документ про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. У рамках держбюджету зараз немає окремо виділеного фонду. Ці гроші йдуть ніби в загальний котел. І це неправильно, тому що далі важко ними оперувати. Вони розходяться на соціальні виплати, військові потреби. У законопроєкті йдеться про те, щоб чітко виокремити фонд і працювати щодо відновлення з цими грошима. Мінфін закладав оптимістично 27 мільярдів гривень на підтримку звільнених громад. Ми там бачили абсолютний жах з інфраструктурою. Думаю, ця цифра буде корегуватися. Щодо процесу наповнення фонду — будемо дивитися», — пояснив віцеспікер.