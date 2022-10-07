Зеленський відповів на петицію про вегетеріанські та веганські сухпайки для воїнів ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про введення вегетеріанських та веганських сухих пайків для Збройних сил України.

Глава держави запевнив, що всебічне забезпечення українських військових є одним із його найважливіших пріоритетів. Він також зазначив, що питанням оснащення Збройних сил України та інших утворених відповідно до закону військових формувань займається Кабінет міністрів.

Президент наголосив, що українські воїні забезпечені продовольством відповідно до встановлених норм у повному обсязі, але вегетеріанські та веганські сухпайки дійсно відсутні. Тож Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати це питання. Уряд поінформує автора петиції про результати цієї роботи.