У британській розвідці підрахували, скільки трофейних російських танків у ЗСУ

Від 24 лютого Україна захопила щонайменше 440 російських бойових танків і близько 650 інших броньованих машин. Потенційно, більше половини танкового парку, який зараз є в України, — трофейні машини.

Про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки.

«Те, що російські екіпажі не змогли знищити неушкоджену техніку перед відходом або здачею, свідчить про низький рівень підготовки та низький рівень бойової дисципліни», — вважають у міноборони Великої Британії.

Там думають, що через сильне напруження на фронті та деморалізацію військ, росія далі втрачатиме важке озброєння.